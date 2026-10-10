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UFC Vegas 122 live results: Allen faces Duncan

UFC Vegas 122 features Brendan Allen facing Leroy Duncan in a five-round middleweight bout

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By Parviz Iskenderov
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The faces of Brendan Allen and Christian Leroy Duncan promoting their MMA bout at UFC Vegas 122
UFC Fight Night Allen vs Duncan takes place at Meta APEX in Las Vegas, Nevada, on October 10, 2026. Image credit: UFC
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UFC Fight Night: Allen vs Duncan, aka UFC Vegas 122, airs live tonight (Saturday, October 10) from Meta APEX in Las Vegas.

  • The main event is a five-round middleweight bout between Brendan Allen (27-7) of Beaufort, South Carolina, and Christian Leroy Duncan (15-2) of England.
  • The co-main event is a lightweight clash between Brazil’s Matheus Camilo (11-3) and England’s Jai Herbert (14-6-1).

How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • Strawweight matchup between Mexico’s Loopy Godinez (14-6) and Ketlen Souza (17-6) of Brazil.
  • Featherweight contest between Andre Fili (25-14) of Federal Way, Washington, and Hawaii’s Kai Kamaka III (18-8-1).
  • Bantamweight showdown between Malcolm Wellmaker (10-2) of Augusta, Georgia, and Georgia’s Otari Tanzilovi (10-2).

UFC Vegas 122 results

Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)

  • Brendan Allen vs. Christian Leroy Duncan
  • Matheus Camilo vs. Jai Herbert
  • Loopy Godinez vs. Ketlen Souza
  • Andre Fili vs. Kai Kamaka III
  • Malcolm Wellmaker vs. Otari Tanzilovi

Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)

  • Julius Walker vs. Gerald Meerschaert
  • Francisco Prado vs. Ismael Bonfim
  • Niko Price vs. Leon Shahbazyan
  • Felipe Franco vs. Brendson Ribeiro
  • Allen Frye Jr. vs. RJ Harris
  • Alice Pereira vs. Darya Zheleznyakova
  • Ernesta Kareckaite vs. Melissa Gatto

UFC Vegas 122 live blog

Media Day

Here’s what Brendan Allen and Christian Leroy Duncan had to say during media day ahead of their bout.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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