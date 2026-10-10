UFC Vegas 122 live results: Allen faces Duncan

UFC Fight Night: Allen vs Duncan, aka UFC Vegas 122, airs live tonight (Saturday, October 10) from Meta APEX in Las Vegas.
- The main event is a five-round middleweight bout between Brendan Allen (27-7) of Beaufort, South Carolina, and Christian Leroy Duncan (15-2) of England.
- The co-main event is a lightweight clash between Brazil’s Matheus Camilo (11-3) and England’s Jai Herbert (14-6-1).
How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.
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The card also includes:
- Strawweight matchup between Mexico’s Loopy Godinez (14-6) and Ketlen Souza (17-6) of Brazil.
- Featherweight contest between Andre Fili (25-14) of Federal Way, Washington, and Hawaii’s Kai Kamaka III (18-8-1).
- Bantamweight showdown between Malcolm Wellmaker (10-2) of Augusta, Georgia, and Georgia’s Otari Tanzilovi (10-2).
UFC Vegas 122 results
Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)
- Brendan Allen vs. Christian Leroy Duncan
- Matheus Camilo vs. Jai Herbert
- Loopy Godinez vs. Ketlen Souza
- Andre Fili vs. Kai Kamaka III
- Malcolm Wellmaker vs. Otari Tanzilovi
Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
- Julius Walker vs. Gerald Meerschaert
- Francisco Prado vs. Ismael Bonfim
- Niko Price vs. Leon Shahbazyan
- Felipe Franco vs. Brendson Ribeiro
- Allen Frye Jr. vs. RJ Harris
- Alice Pereira vs. Darya Zheleznyakova
- Ernesta Kareckaite vs. Melissa Gatto
UFC Vegas 122 live blog
Media Day
Here’s what Brendan Allen and Christian Leroy Duncan had to say during media day ahead of their bout.
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