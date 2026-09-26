UFC Vegas 121 live results: Raul Rosas Jr faces Raoni Barcelos

UFC Fight Night: Rosas Jr vs Barcelos, aka UFC Vegas 121, airs live tonight (Saturday, September 26) from Meta APEX in Las Vegas.
- Headlining the card, Mexico’s Raul Rosas Jr. (12-1) faces Brazil’s Raoni Barcelos (22-5) in a five-round bantamweight bout.
- The co-main event is a bantamweight contest between Brazil’s Norma Dumont (13-3) and Argentina’s Ailin Perez (13-2).
How to watch: Live on Paramount+ starting at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.
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The card also includes:
- Light heavyweight matchup between Miami’s Luis Hernandez (8-0) and Sedriques Dumas (10-5) of Pensacola, Florida.
- TUF 34 bantamweight final between Mehemmedeli Osmanli (12-1) of Azerbaijan and Ilimbek Akylbek Uulu (10-3) of Kyrgyzstan.
- TUF 34 strawweight final between Melissa Amaya (8-0) of Spokane, Washington, and Brazil’s Valesca Machado (15-4).
UFC Vegas 121 results
Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)
- Raul Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos
- Norma Dumont vs. Ailin Perez
- Luis Hernandez vs. Sedriques Dumas
- Mehemmedeli Osmanli vs. Ilimbek Akylbek Uulu
- Melissa Amaya vs. Valesca Machado
Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
- Brady Hiestand vs. Rinya Nakamura
- Rodolfo Vieira vs. Robert Bryczek
- Rodolfo Bellato vs. Christian Edwards
- Elves Brener vs. Josiah Harrell
- Montel Jackson vs. Ricky Simon
- John Castaneda vs. Alatengheili
- Vanessa Demopoulos vs. Yazmin Jauregui
UFC Vegas 121 live blog
Media Day
Here’s what Raul Rosas Jr. and Raoni Barcelos had to say during media day ahead of their bout.
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