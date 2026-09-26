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UFC Vegas 121 live results: Raul Rosas Jr faces Raoni Barcelos

UFC Vegas 121 features Raul Rosas Jr. facing Raoni Barcelos in a five-round bantamweight bout

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By Parviz Iskenderov
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The faces of Raul Rosas Jr. and Raoni Barcelos promoting their MMA bout at UFC Vegas 121
UFC Vegas 121: Rosas Jr vs Barcelos takes place at Meta APEX in Las Vegas, Nevada, on September 26, 2026. Image credit: UFC
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UFC Fight Night: Rosas Jr vs Barcelos, aka UFC Vegas 121, airs live tonight (Saturday, September 26) from Meta APEX in Las Vegas.

  • Headlining the card, Mexico’s Raul Rosas Jr. (12-1) faces Brazil’s Raoni Barcelos (22-5) in a five-round bantamweight bout.
  • The co-main event is a bantamweight contest between Brazil’s Norma Dumont (13-3) and Argentina’s Ailin Perez (13-2).

How to watch: Live on Paramount+ starting at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • Light heavyweight matchup between Miami’s Luis Hernandez (8-0) and Sedriques Dumas (10-5) of Pensacola, Florida.
  • TUF 34 bantamweight final between Mehemmedeli Osmanli (12-1) of Azerbaijan and Ilimbek Akylbek Uulu (10-3) of Kyrgyzstan.
  • TUF 34 strawweight final between Melissa Amaya (8-0) of Spokane, Washington, and Brazil’s Valesca Machado (15-4).

UFC Vegas 121 results

Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)

  • Raul Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos
  • Norma Dumont vs. Ailin Perez
  • Luis Hernandez vs. Sedriques Dumas
  • Mehemmedeli Osmanli vs. Ilimbek Akylbek Uulu
  • Melissa Amaya vs. Valesca Machado

Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)

  • Brady Hiestand vs. Rinya Nakamura
  • Rodolfo Vieira vs. Robert Bryczek
  • Rodolfo Bellato vs. Christian Edwards
  • Elves Brener vs. Josiah Harrell
  • Montel Jackson vs. Ricky Simon
  • John Castaneda vs. Alatengheili
  • Vanessa Demopoulos vs. Yazmin Jauregui

UFC Vegas 121 live blog

Media Day

Here’s what Raul Rosas Jr. and Raoni Barcelos had to say during media day ahead of their bout.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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