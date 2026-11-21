UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling airs live tonight (Saturday, November 21) from the Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena in Doha, Qatar.

In the main event, former light heavyweight champion Jiri Prochazka (32-6-1) of the Czech Republic faces Navajo Stirling (11-0) of New Zealand.

In the co-main event, Aljamain Sterling (26-5) of Uniondale, New York, takes on Kevin Vallejos (18-1) of Argentina at featherweight.

How to watch: Live on Paramount+ at 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT.

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The card also includes:

Lightweight bout between Dan Hooker (24-15) of New Zealand and Los Angeles native Brian Ortega (16-5).

Flyweight matchup between Japan’s Kyoji Horiguchi (36-6) and Asu Almabayev (24-3) of Kazakhstan.

Middleweight contest between Jared Cannonier (18-10) of Dallas, Texas, and Ikram Aliskerov (18-2).

The live blog will cover the main card.

UFC Qatar live blog November 21, 2026 12:00 AM EST Media Day Watch Jiri Prochazka and Navajo Stirling preview their bout during media day.

UFC Qatar live results

Main card (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT)

Jiri Prochazka vs. Navajo Stirling

Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos

Dan Hooker vs. Brian Ortega

Kyoji Horiguchi vs. Asu Almabayev

Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov

Prelims (10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT)

Aleksandre Topuria vs. Santiago Luna

Shamil Gaziev vs. Tallison Teixeira

Amir Albazi vs. Alessandro Costa

Jake Matthews vs. Tahir Abdullayev

Nikolas Motta vs. Dom Mar Fan

Diyar Nurgozhay vs. Alik Lorenz

Shoaib Yousaf vs. John Mitchell