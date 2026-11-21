UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling airs live tonight (Saturday, November 21) from the Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena in Doha, Qatar.
- In the main event, former light heavyweight champion Jiri Prochazka (32-6-1) of the Czech Republic faces Navajo Stirling (11-0) of New Zealand.
- In the co-main event, Aljamain Sterling (26-5) of Uniondale, New York, takes on Kevin Vallejos (18-1) of Argentina at featherweight.
How to watch: Live on Paramount+ at 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT.
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The card also includes:
- Lightweight bout between Dan Hooker (24-15) of New Zealand and Los Angeles native Brian Ortega (16-5).
- Flyweight matchup between Japan’s Kyoji Horiguchi (36-6) and Asu Almabayev (24-3) of Kazakhstan.
- Middleweight contest between Jared Cannonier (18-10) of Dallas, Texas, and Ikram Aliskerov (18-2).
The live blog will cover the main card.
UFC Qatar live blog
Media Day
Watch Jiri Prochazka and Navajo Stirling preview their bout during media day.
UFC Qatar live results
Main card (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT)
- Jiri Prochazka vs. Navajo Stirling
- Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos
- Dan Hooker vs. Brian Ortega
- Kyoji Horiguchi vs. Asu Almabayev
- Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov
Prelims (10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT)
- Aleksandre Topuria vs. Santiago Luna
- Shamil Gaziev vs. Tallison Teixeira
- Amir Albazi vs. Alessandro Costa
- Jake Matthews vs. Tahir Abdullayev
- Nikolas Motta vs. Dom Mar Fan
- Diyar Nurgozhay vs. Alik Lorenz
- Shoaib Yousaf vs. John Mitchell
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