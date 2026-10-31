UFC Vegas 123 live results: Moicano faces Nolan

UFC Fight Night: Moicano vs Nolan, aka UFC Vegas 123, airs live tonight (Saturday, October 31) from Meta APEX in Las Vegas.
- The main event is a five-round lightweight bout between Brazil’s Renato Moicano (21-7-1) and Australia’s Tom Nolan (11-1).
- The co-main event is a welterweight matchup between Randy Brown (20-8) of Springfield, Massachusetts, and Jacobe Smith (13-0) of Muskogee, Oklahoma.
How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.
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The card also includes:
- Flyweight bout between Jamaica’s Ode’ Osbourne (13-10) and Cody Durden (18-11-1) of Covington, Georgia.
- Bantamweight contest between Yana Santos (17-8) and Brazil’s Luana Santos (11-2).
- Welterweight matchup between Jean-Paul Lebosnoyani (11-2) of Hermosa Beach, California, and Azerbaijan’s Farman Hasanov (6-0).
UFC Vegas 123 results
Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)
- Renato Moicano vs. Tom Nolan
- Randy Brown vs. Jacobe Smith
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden
- Yana Santos vs. Luana Santos
- Jean-Paul Lebosnoyani vs. Farman Hasanov
Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
- Francis Marshall vs. Dakota Hope
- Rodrigo Sezinando vs. Theodor Berggren
- Julian Erosa vs. Jeong Yeong Lee
- Zachary Reese vs. Mickey Gall
- Nick Klein vs. Joe Kropschot
- Talita Alencar vs. Piera Rodriguez
- Lucia Szabova vs. Tainara Lisboa
UFC Vegas 123 live blog
Media Day
Watch Renato Moicano and Tom Nolan during media day ahead of their bout.
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