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UFC Vegas 123 live results: Moicano faces Nolan

UFC Vegas 123 features Renato Moicano facing Tom Nolan in a five-round lightweight bout

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By Parviz Iskenderov
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The faces of Renato Moicano and Tom Nolan promoting their MMA bout at UFC Vegas 123
UFC Fight Night: Moicano vs Nolan takes place at Meta APEX in Las Vegas, Nevada, on October 31, 2026. Image credit: UFC
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UFC Fight Night: Moicano vs Nolan, aka UFC Vegas 123, airs live tonight (Saturday, October 31) from Meta APEX in Las Vegas.

  • The main event is a five-round lightweight bout between Brazil’s Renato Moicano (21-7-1) and Australia’s Tom Nolan (11-1).
  • The co-main event is a welterweight matchup between Randy Brown (20-8) of Springfield, Massachusetts, and Jacobe Smith (13-0) of Muskogee, Oklahoma.

How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • Flyweight bout between Jamaica’s Ode’ Osbourne (13-10) and Cody Durden (18-11-1) of Covington, Georgia.
  • Bantamweight contest between Yana Santos (17-8) and Brazil’s Luana Santos (11-2).
  • Welterweight matchup between Jean-Paul Lebosnoyani (11-2) of Hermosa Beach, California, and Azerbaijan’s Farman Hasanov (6-0).

UFC Vegas 123 results

Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)

  • Renato Moicano vs. Tom Nolan
  • Randy Brown vs. Jacobe Smith
  • Ode’ Osbourne vs. Cody Durden
  • Yana Santos vs. Luana Santos
  • Jean-Paul Lebosnoyani vs. Farman Hasanov

Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)

  • Francis Marshall vs. Dakota Hope
  • Rodrigo Sezinando vs. Theodor Berggren
  • Julian Erosa vs. Jeong Yeong Lee
  • Zachary Reese vs. Mickey Gall
  • Nick Klein vs. Joe Kropschot
  • Talita Alencar vs. Piera Rodriguez
  • Lucia Szabova vs. Tainara Lisboa

UFC Vegas 123 live blog

Media Day

Watch Renato Moicano and Tom Nolan during media day ahead of their bout.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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