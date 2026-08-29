Subscribe
HomeUFC

UFC Shanghai results: Umar Nurmagomedov faces Song Yadong

UFC Fight Night features Umar Nurmagomedov facing Song Yadong in a bantamweight bout in Shanghai, China

MMANewsResultsUFC
By Parviz Iskenderov
0Comments
Add FIGHTMAG on Google
The faces of Umar Nurmagomedov and Song Yadong promoting their MMA bout at UFC Shanghai
UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song takes place at Shanghai Oriental Sports Center in Shanghai, China, on August 29, 2026. Image credit: UFC

UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song airs live Saturday morning (August 29) from Shanghai Oriental Sports Center in Shanghai, China.

  • In the main event, Umar Nurmagomedov (20-1) faces China’s Song Yadong (23-9-1) at bantamweight.
  • In the co-main event, China’s Yan Xiaonan (19-5) takes on Brazil’s Denise Gomes (12-3) at strawweight.

How to watch: Live on Paramount+ starting at 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT.

Advertisement

UFC Shanghai results

Main card

  • Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong
  • Yan Xiaonan vs. Denise Gomes
  • Aori Qileng vs. Kai Asakura
  • Alex Perez vs. Sumudaerji
  • Liu Ce vs. Levi Rodrigues Jr.
  • Bilal Hasan vs. Nilson Rojas

Prelims

  • Namsrai Batbayar vs. Andre Lima
  • Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas
  • Jack Jenkins vs. Sean Woodson
  • Xiao Long vs. Francesco Nuzzi
  • Lawrence Lui vs. Hector Santiago
  • Jingnan Xiong vs. Julia Polastri
  • Ding Meng vs. Cameron Nelson

The event marks the promotion’s return to Shanghai following its previous card in the city a year ago, when Johnny Walker stopped Mingyang Zhang.

Follow FIGHTMAG on Google
Share this
Comments
Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

Latest News

View all
Newsletter
Leave a comment
Please enter your comment!
Please enter your name here