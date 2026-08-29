UFC Shanghai results: Umar Nurmagomedov faces Song Yadong

UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song airs live Saturday morning (August 29) from Shanghai Oriental Sports Center in Shanghai, China.
- In the main event, Umar Nurmagomedov (20-1) faces China’s Song Yadong (23-9-1) at bantamweight.
- In the co-main event, China’s Yan Xiaonan (19-5) takes on Brazil’s Denise Gomes (12-3) at strawweight.
How to watch: Live on Paramount+ starting at 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT.
Advertisement
UFC Shanghai results
Main card
- Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong
- Yan Xiaonan vs. Denise Gomes
- Aori Qileng vs. Kai Asakura
- Alex Perez vs. Sumudaerji
- Liu Ce vs. Levi Rodrigues Jr.
- Bilal Hasan vs. Nilson Rojas
Prelims
- Namsrai Batbayar vs. Andre Lima
- Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas
- Jack Jenkins vs. Sean Woodson
- Xiao Long vs. Francesco Nuzzi
- Lawrence Lui vs. Hector Santiago
- Jingnan Xiong vs. Julia Polastri
- Ding Meng vs. Cameron Nelson
The event marks the promotion’s return to Shanghai following its previous card in the city a year ago, when Johnny Walker stopped Mingyang Zhang.