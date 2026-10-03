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UFC 332 live results: Natalia Silva faces Wang Cong for vacant title

UFC 332 features Natalia Silva facing Wang Cong for the vacant UFC flyweight title at Delta Center in Salt Lake City, Utah

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By Parviz Iskenderov
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The faces of Natalia Silva and Wang Cong promoting their MMA bout at UFC 332
UFC 332: Silva vs Wang takes place at Delta Center in Salt Lake City, Utah, on October 3, 2026. Image credit: UFC
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UFC 332: Silva vs Wang airs live tonight (Saturday, October 3) from Delta Center in Salt Lake City, Utah.

  • In the main event, Natalia Silva (20-5-1) of Brazil and Wang Cong (10-1) of China clash for the vacant UFC flyweight title.
  • The co-main event is a bantamweight bout between former two-time flyweight champion Deiveson Figueiredo (25-7-1) of Brazil and Las Vegas native Payton Talbott (11-1).

How to watch: Live on Paramount+ starting at 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • 156-pound catchweight bout between King Green (36-17-1, 1 NC) of San Bernardino, California, and Argentina’s Esteban Ribovics (16-3).
  • Welterweight contest between Croatia’s Roberto Soldic (21-4, 1 NC) and Khaos Williams (16-5) of South Bend, Indiana.
  • Middleweight matchup between Cameroon’s Ateba Gautier (11-1) and Roman Kopylov (15-5).

UFC 332 results

Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)

  • Natalia Silva vs. Wang Cong
  • Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott
  • King Green vs. Esteban Ribovics
  • Roberto Soldic vs. Khaos Williams
  • Ateba Gautier vs. Roman Kopylov

Prelims (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

  • Imanol Rodriguez vs. Alden Coria
  • Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev
  • Marcus McGhee vs. Anthony Romero
  • Anthony Wint vs. Lucas Armand

Early prelims (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)

  • Johnny Walker vs. Mick Parkin
  • Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead
  • Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez
  • Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev
  • Court McGee vs. Eric Nolan

UFC 332 live blog

UFC 332 Countdown – Full Episode

Watch UFC 332: Countdown featuring Natalia Silva and Wang Cong in the lead-up to their bout.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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