UFC 332 live results: Natalia Silva faces Wang Cong for vacant title

UFC 332: Silva vs Wang airs live tonight (Saturday, October 3) from Delta Center in Salt Lake City, Utah.
- In the main event, Natalia Silva (20-5-1) of Brazil and Wang Cong (10-1) of China clash for the vacant UFC flyweight title.
- The co-main event is a bantamweight bout between former two-time flyweight champion Deiveson Figueiredo (25-7-1) of Brazil and Las Vegas native Payton Talbott (11-1).
How to watch: Live on Paramount+ starting at 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT.
Advertisement
The card also includes:
- 156-pound catchweight bout between King Green (36-17-1, 1 NC) of San Bernardino, California, and Argentina’s Esteban Ribovics (16-3).
- Welterweight contest between Croatia’s Roberto Soldic (21-4, 1 NC) and Khaos Williams (16-5) of South Bend, Indiana.
- Middleweight matchup between Cameroon’s Ateba Gautier (11-1) and Roman Kopylov (15-5).
UFC 332 results
Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)
- Natalia Silva vs. Wang Cong
- Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott
- King Green vs. Esteban Ribovics
- Roberto Soldic vs. Khaos Williams
- Ateba Gautier vs. Roman Kopylov
Prelims (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)
- Imanol Rodriguez vs. Alden Coria
- Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev
- Marcus McGhee vs. Anthony Romero
- Anthony Wint vs. Lucas Armand
Early prelims (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)
- Johnny Walker vs. Mick Parkin
- Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead
- Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez
- Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev
- Court McGee vs. Eric Nolan
UFC 332 live blog
UFC 332 Countdown – Full Episode
Watch UFC 332: Countdown featuring Natalia Silva and Wang Cong in the lead-up to their bout.
Advertisement