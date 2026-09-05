UFC Paris live results: Dan Hooker faces Salahdine Parnasse

UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse airs live tonight (Saturday, September 5) from Accor Arena in Paris, France.

The main event is a lightweight bout between New Zealand’s Dan Hooker (24-14) and France’s Salahdine Parnasse (23-2), who makes his UFC debut.

The co-main event is an all-French lightweight matchup between Fares Ziam (18-5) and Axel Sola (12-1-1).

How to watch: Live on Paramount+ starting at 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT.

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UFC Paris results

Main card (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse

Farés Ziam vs. Axel Sola

Michael Page vs. Nursulton Ruziboev

Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano

Kurtis Campbell vs. Trevor Peek

Losene Keita vs. Muhammad Naimov

Prelims (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT)

Morgan Charrière vs. Felipe Lima

Mario Pinto vs. Ryan Spann

Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas

Nathaniel Wood vs. Pavel Andrusca

Michael Aljarouj vs. Fabia Sintes

Nora Cornolle vs. Klaudia Sygula

Matthieu Letho Duclos vs. Luis Felipe Dias

Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro

UFC Paris live blog September 5, 2026 12:00 AM EDT Media Day Watch Dan Hooker and Salahdine Parnasse as they preview their bout during Media Day.