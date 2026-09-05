UFC Paris live results: Dan Hooker faces Salahdine Parnasse

UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse airs live tonight (Saturday, September 5) from Accor Arena in Paris, France.
- The main event is a lightweight bout between New Zealand’s Dan Hooker (24-14) and France’s Salahdine Parnasse (23-2), who makes his UFC debut.
- The co-main event is an all-French lightweight matchup between Fares Ziam (18-5) and Axel Sola (12-1-1).
How to watch: Live on Paramount+ starting at 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT.
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UFC Paris results
Main card (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)
- Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse
- Farés Ziam vs. Axel Sola
- Michael Page vs. Nursulton Ruziboev
- Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano
- Kurtis Campbell vs. Trevor Peek
- Losene Keita vs. Muhammad Naimov
Prelims (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT)
- Morgan Charrière vs. Felipe Lima
- Mario Pinto vs. Ryan Spann
- Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas
- Nathaniel Wood vs. Pavel Andrusca
- Michael Aljarouj vs. Fabia Sintes
- Nora Cornolle vs. Klaudia Sygula
- Matthieu Letho Duclos vs. Luis Felipe Dias
- Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro
UFC Paris live blog
Media Day
Watch Dan Hooker and Salahdine Parnasse as they preview their bout during Media Day.
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