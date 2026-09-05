Subscribe
HomeUFC

UFC Paris live results: Dan Hooker faces Salahdine Parnasse

UFC Fight Night features Dan Hooker facing Salahdine Parnasse in a five-round lightweight bout in Paris, France

MMANewsResultsUFC
By Parviz Iskenderov
0Comments
Add FIGHTMAG on Google
Jump to section

UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse airs live tonight (Saturday, September 5) from Accor Arena in Paris, France.

  • The main event is a lightweight bout between New Zealand’s Dan Hooker (24-14) and France’s Salahdine Parnasse (23-2), who makes his UFC debut.
  • The co-main event is an all-French lightweight matchup between Fares Ziam (18-5) and Axel Sola (12-1-1).

How to watch: Live on Paramount+ starting at 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT.

Advertisement

UFC Paris results

Main card (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

  • Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse
  • Farés Ziam vs. Axel Sola
  • Michael Page vs. Nursulton Ruziboev
  • Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano
  • Kurtis Campbell vs. Trevor Peek
  • Losene Keita vs. Muhammad Naimov

Prelims (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT)

  • Morgan Charrière vs. Felipe Lima
  • Mario Pinto vs. Ryan Spann
  • Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas
  • Nathaniel Wood vs. Pavel Andrusca
  • Michael Aljarouj vs. Fabia Sintes
  • Nora Cornolle vs. Klaudia Sygula
  • Matthieu Letho Duclos vs. Luis Felipe Dias
  • Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro

UFC Paris live blog

Media Day

Watch Dan Hooker and Salahdine Parnasse as they preview their bout during Media Day.

Advertisement
Follow FIGHTMAG on Google
Share this
Comments
Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

Latest News

View all
Newsletter
Leave a comment
Please enter your comment!
Please enter your name here