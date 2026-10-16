PFL Chicago live results: Liz Carmouche faces Jena Bishop in rematch

PFL: Carmouche vs Bishop 2 airs live tonight (Friday, October 16) from Wintrust Arena in Chicago, Illinois.

The main event is a rematch between San Diego’s Liz Carmouche (26-8) and Jena Bishop (11-3) of St. Charles, Missouri.

Carmouche won their first fight last August, defeating Bishop by third-round TKO.

They clash for the inaugural PFL flyweight title.

How to watch: Live on ESPN2 at 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT, following the prelims on ESPN+ at 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT.

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The card also includes:

Featherweight co-main event bout between Timur Khizriev (18-0) and Gabriel Braga (17-3) of Brazil.

Bantamweight contest between Tajikistan’s Sarvarjon Khamidov (17-1) and Rafael do Nascimento (13-2) of Brazil.

Welterweight battle between Orlando’s JP Saint Louis (12-5) and Oualy Tandia (5-0) of France.

Light heavyweight matchup between Argentina’s Emiliano Sordi (26-14-1) and Abraham Bably (8-3) of the UK.

PFL Chicago results

Main card (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT)

Liz Carmouche vs. Jena Bishop

Timur Khizriev vs. Gabriel Braga

Sarvarjon Khamidov vs. Rafael do Nascimento

Oualy Tandia vs. J.P. Saint Louis

Emiliano Sordi vs. Abraham Bably

Prelims (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

Gamid Khizriev vs. Michael Boylan

Shannon Clark vs. Lucero Acosta

Cassio Barao vs. Kevin Pease

Eliezer Kubanza vs. Trey Waters

Cobey Fehr vs. Rosario Romero

Paulina Wisniewska vs. Chelsea Hackett

Noah Hermosillo vs. Caden Cox

Benita van Rooij vs. Giuliany Perea

Levan Khabalaev vs. Brock Hamer

PFL Chicago live blog October 16, 2026 12:00 AM EDT Carmouche vs Bishop – Full Fight Watch the first fight between Liz Carmouche and Jena Bishop from PFL 9 last August in Charlotte, North Carolina.