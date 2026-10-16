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PFL Chicago live results: Liz Carmouche faces Jena Bishop in rematch

Liz Carmouche and Jena Bishop square off in a rematch for the inaugural PFL flyweight title

MMANewsResults
By Parviz Iskenderov
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Jena Bishop and Liz Carmouche at the PFL Chicago weigh-in
Jena Bishop and Liz Carmouche at the weigh-in in Chicago, Illinois, on October 15, 2026. Photo credit: PFL
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PFL: Carmouche vs Bishop 2 airs live tonight (Friday, October 16) from Wintrust Arena in Chicago, Illinois.

  • The main event is a rematch between San Diego’s Liz Carmouche (26-8) and Jena Bishop (11-3) of St. Charles, Missouri.
  • Carmouche won their first fight last August, defeating Bishop by third-round TKO.
  • They clash for the inaugural PFL flyweight title.

How to watch: Live on ESPN2 at 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT, following the prelims on ESPN+ at 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • Featherweight co-main event bout between Timur Khizriev (18-0) and Gabriel Braga (17-3) of Brazil.
  • Bantamweight contest between Tajikistan’s Sarvarjon Khamidov (17-1) and Rafael do Nascimento (13-2) of Brazil.
  • Welterweight battle between Orlando’s JP Saint Louis (12-5) and Oualy Tandia (5-0) of France.
  • Light heavyweight matchup between Argentina’s Emiliano Sordi (26-14-1) and Abraham Bably (8-3) of the UK.

PFL Chicago results

Main card (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT)

  • Liz Carmouche vs. Jena Bishop
  • Timur Khizriev vs. Gabriel Braga
  • Sarvarjon Khamidov vs. Rafael do Nascimento
  • Oualy Tandia vs. J.P. Saint Louis
  • Emiliano Sordi vs. Abraham Bably

Prelims (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

  • Gamid Khizriev vs. Michael Boylan
  • Shannon Clark vs. Lucero Acosta
  • Cassio Barao vs. Kevin Pease
  • Eliezer Kubanza vs. Trey Waters
  • Cobey Fehr vs. Rosario Romero
  • Paulina Wisniewska vs. Chelsea Hackett
  • Noah Hermosillo vs. Caden Cox
  • Benita van Rooij vs. Giuliany Perea
  • Levan Khabalaev vs. Brock Hamer

PFL Chicago live blog

Carmouche vs Bishop – Full Fight

Watch the first fight between Liz Carmouche and Jena Bishop from PFL 9 last August in Charlotte, North Carolina.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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