PFL Chicago live results: Liz Carmouche faces Jena Bishop in rematch

PFL: Carmouche vs Bishop 2 airs live tonight (Friday, October 16) from Wintrust Arena in Chicago, Illinois.
- The main event is a rematch between San Diego’s Liz Carmouche (26-8) and Jena Bishop (11-3) of St. Charles, Missouri.
- Carmouche won their first fight last August, defeating Bishop by third-round TKO.
- They clash for the inaugural PFL flyweight title.
How to watch: Live on ESPN2 at 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT, following the prelims on ESPN+ at 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT.
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The card also includes:
- Featherweight co-main event bout between Timur Khizriev (18-0) and Gabriel Braga (17-3) of Brazil.
- Bantamweight contest between Tajikistan’s Sarvarjon Khamidov (17-1) and Rafael do Nascimento (13-2) of Brazil.
- Welterweight battle between Orlando’s JP Saint Louis (12-5) and Oualy Tandia (5-0) of France.
- Light heavyweight matchup between Argentina’s Emiliano Sordi (26-14-1) and Abraham Bably (8-3) of the UK.
PFL Chicago results
Main card (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT)
- Liz Carmouche vs. Jena Bishop
- Timur Khizriev vs. Gabriel Braga
- Sarvarjon Khamidov vs. Rafael do Nascimento
- Oualy Tandia vs. J.P. Saint Louis
- Emiliano Sordi vs. Abraham Bably
Prelims (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)
- Gamid Khizriev vs. Michael Boylan
- Shannon Clark vs. Lucero Acosta
- Cassio Barao vs. Kevin Pease
- Eliezer Kubanza vs. Trey Waters
- Cobey Fehr vs. Rosario Romero
- Paulina Wisniewska vs. Chelsea Hackett
- Noah Hermosillo vs. Caden Cox
- Benita van Rooij vs. Giuliany Perea
- Levan Khabalaev vs. Brock Hamer
PFL Chicago live blog
Carmouche vs Bishop – Full Fight
Watch the first fight between Liz Carmouche and Jena Bishop from PFL 9 last August in Charlotte, North Carolina.
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