UFC Edmonton live results: Buckley faces Malott

UFC Fight Night: Buckley vs Malott airs live tonight (Saturday, October 17) from Rogers Place in Edmonton, Canada.
- The main event is a welterweight bout between Joaquin Buckley (21-8) of St. Louis, Missouri, and Canada’s Mike Malott (14-2-1).
- The co-main event is a flyweight contest between Erin Blanchfield (14-2) of New York and Canada’s Jasmine Jasudavicius (15-4).
How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.
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The card also includes:
- Lightweight clash between Canada’s Kyle Nelson (17-7-1) and Mexico’s Cristian Perez (15-2).
- Middleweight matchup between Canada’s Marc-Andre Barriault (17-11) and Kyle Daukaus (16-5) of Philadelphia.
- Bantamweight battle between Canada’s Louis Jourdain (9-3) and Timmy Cuamba (10-4) of Las Vegas.
- Lightweight showdown between Canada’s Mandel Nallo (14-4) and Nate Landwehr (18-8) of Clarksville, Tennessee.
UFC Edmonton results
Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)
- Joaquin Buckley vs. Mike Malott
- Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius
- Kyle Nelson vs. Cristian Perez
- Marc-Andre Barriault vs. Kyle Daukaus
- Louis Jourdain vs. Timmy Cuamba
- Mandel Nallo vs. Nate Landwehr
Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
- Tanner Boser vs. Jhonata Diniz
- Julien LeBlanc vs. Nick Galanti
- Javad Mahjoub vs. Joel Faglier
- Katlyn Cerminara vs. Mackenzie Stiller
- Chad Anheliger vs. Steven Koslow
- Melissa Croden vs. Chelsea Chandler
- Cody Chovancek vs. Su Young You
UFC Edmonton live blog
Media Day
Watch Joaquin Buckley and Mike Malott during media day as they preview their bout.
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