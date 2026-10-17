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UFC Edmonton live results: Buckley faces Malott

UFC Fight Night features Joaquin Buckley facing Mike Malott in a five-round welterweight bout

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By Parviz Iskenderov
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The faces of Joaquin Buckley and Mike Malott promoting their MMA bout at UFC Edmonton
UFC Edmonton: Buckley vs Malott takes place at Rogers Place in Edmonton, Alberta, Canada, on October 17, 2026. Image credit: UFC
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UFC Fight Night: Buckley vs Malott airs live tonight (Saturday, October 17) from Rogers Place in Edmonton, Canada.

  • The main event is a welterweight bout between Joaquin Buckley (21-8) of St. Louis, Missouri, and Canada’s Mike Malott (14-2-1).
  • The co-main event is a flyweight contest between Erin Blanchfield (14-2) of New York and Canada’s Jasmine Jasudavicius (15-4).

How to watch: Live on Paramount+ at 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT.

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The card also includes:

  • Lightweight clash between Canada’s Kyle Nelson (17-7-1) and Mexico’s Cristian Perez (15-2).
  • Middleweight matchup between Canada’s Marc-Andre Barriault (17-11) and Kyle Daukaus (16-5) of Philadelphia.
  • Bantamweight battle between Canada’s Louis Jourdain (9-3) and Timmy Cuamba (10-4) of Las Vegas.
  • Lightweight showdown between Canada’s Mandel Nallo (14-4) and Nate Landwehr (18-8) of Clarksville, Tennessee.

UFC Edmonton results

Main card (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT)

  • Joaquin Buckley vs. Mike Malott
  • Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius
  • Kyle Nelson vs. Cristian Perez
  • Marc-Andre Barriault vs. Kyle Daukaus
  • Louis Jourdain vs. Timmy Cuamba
  • Mandel Nallo vs. Nate Landwehr

Prelims (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)

  • Tanner Boser vs. Jhonata Diniz
  • Julien LeBlanc vs. Nick Galanti
  • Javad Mahjoub vs. Joel Faglier
  • Katlyn Cerminara vs. Mackenzie Stiller
  • Chad Anheliger vs. Steven Koslow
  • Melissa Croden vs. Chelsea Chandler
  • Cody Chovancek vs. Su Young You

UFC Edmonton live blog

Media Day

Watch Joaquin Buckley and Mike Malott during media day as they preview their bout.

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Parviz Iskenderov
Parviz Iskenderov is a former Muay Thai fighter who provides in-depth coverage of the latest news, events, results, and more.

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